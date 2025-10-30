Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Stranger Things" - finał nadchodzi. Netflix ujawnia zwiastun ostatniego sezonu 0

Po dziewięciu latach od premiery pierwszego odcinka, kultowy serial Netflixa powraca. Finałowy sezon Stranger Things zabiera nas z powrotem do Hawkins, gdzie mroczne siły znów wkraczają do świata bohaterów, a oni stają do ostatecznej walki, która zadecyduje o losach miasta i całego wymiaru.

Akcja rozgrywa się jesienią 1987 roku. Hawkins wciąż odczuwa skutki otwarcia przejścia między wymiarami, a bohaterowie jednoczą siły, by odnaleźć i pokonać Vecnę – choć tajemniczy antagonista znika bez śladu. Rząd wprowadza wojskową kwarantannę, kontrola nad miastem wzrasta, a Jedenastka musi ukrywać się, gdy nadchodzi rocznica zaginięcia Willa Byersa. Nad Hawkins zbierają się ciemne chmury – nadchodzące starcie będzie najgroźniejsze w historii serialu.

To, co wyróżnia ten sezon, to fakt, że zaczyna się w chaosie – nasi bohaterowie przegrali na końcu czwartego sezonu. Zazwyczaj pokazujemy ich normalne życie, szkołę i codzienność, a dopiero potem wkracza element nadprzyrodzony. Tutaj historia pędzi od pierwszej minuty.

mówi Ross Duffer, współtwórca serialu

Jak dodaje Matt Duffer, finał rozgrywa się w zupełnie innym Hawkins:

Nie ma tu już normalności. Ruch bohaterów jest ograniczony, wszędzie są kamery i kontrola. Ich codzienne życie przestało być zwyczajne – nawet wtedy, gdy nie walczą, wciąż są w stanie zagrożenia.

Zwiastun sugeruje emocjonalne i widowiskowe domknięcie historii, pełne nostalgii i hołdu dla kultury lat 80., która stała się znakiem rozpoznawczym serialu. To opowieść o przyjaźni, dorastaniu i pożegnaniu, które łamie serce, ale jest nieuniknione.

Harmonogram premiery finałowego sezonu w Netflix Polska:

Część 1: 27 listopada 2025

Część 2: 26 grudnia 2025

Finał: 1 stycznia 2026

Źrodło: Netflix