Ghostface powraca! Pierwszy zwiastun "Krzyku VII"! 0

Paramount Pictures i Spyglass Media Group ujawniają oficjalny zwiastun, plakat i pierwsze zdjęcia z filmu Krzyk VII, czyli kolejnej odsłony kultowej serii slasherów, która po raz kolejny rzuca światło na mroczne sekrety Sidney Prescott.

W siódmym filmie serii Ghostface pojawia się w spokojnym miasteczku, gdzie Sidney (Neve Campbell) próbowała ułożyć sobie nowe życie. Jej najgorsze koszmary stają się rzeczywistością, gdy celem staje się jej córka (Isabel May). Zdeterminowana, aby ochronić rodzinę, Sidney musi stawić czoła własnej przeszłości i zakończyć krwawą serię raz na zawsze.

Za produkcję odpowiadają William Sherak, James Vanderbilt i Paul Neinstein. Scenariusz napisał Kevin Williamson we współpracy z Guyem Busickiem, a sam Williamson zasiada również na stanowisku reżysera.

W obsadzie, oprócz Neve Campbell i Isabel May, zobaczymy m.in. Courteney Cox, Jasmin Savoy Brown, Masona Goodinga, Annę Camp, Joela McHale'a, Mckennę Grace, Michelle Randolph, Jimmy'ego Tatro, Asę Germann, Celeste O'Connor, Sama Rechniera, Ethana Embry’ego, Tima Simonsa i Marka Consuelosa.

Oficjalne materiały wizualne już pozwalają poczuć klimat nadchodzącej części. Szykujcie się na powrót do miasteczka, w którym nie można ufać nikomu, a każdy cień może skrywać niebezpieczeństwo.

Poniżej możecie rzucić okiem na pierwsze zwiastun, zdjęcia oraz teaserowy plakat!

Źrodło: Paramount Pictures / Spyglass Media Group