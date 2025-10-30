Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Obecność" powraca - powstaje filmowy prequel kultowej serii horrorów 0

Warner Bros. i New Line oficjalnie dały zielone światło na realizację prequela serii "Obecność". Szczegóły poznacie w dalszej części artykułu.

Jak donosi "The Hollywood Reporter", projekt rusza po ogromnym sukcesie filmu Obecność 4: Ostatnie namaszczenie, który zarobił już ponad 487 milionów dolarów na całym świecie. Za kamerą może stanąć Rodrigue Huart, nagradzany twórca krótkometrażówek "Transylvanie" i "Trigger". Jeśli negocjacje dojdą do skutku, będzie to jego pierwszy duży projekt w Hollywood. Warto też dodać, że Huart niedawno sprzedał Paramountowi scenariusz "Suffer Little Children". Jest to remake hiszpańskiego horroru z 1976 roku Czy zabiłbyś dziecko?.

Wracając jednak do tematu tego artykułu. Prequel ma zapoczątkować nowy rozdział w uniwersum "Obecności", po tym jak Ostatnie namaszczenie zamknęło historię małżeństwa kreowanego przez duet Vera Farmiga – Patrick Wilson, czyli kultowych demonologów Lorraine i Eda Warrenów.

Producentem wykonawczym projektu jest Walter Hamada i co ciekawe, kolejny film będzie pierwszym od 2019 roku (czyli od Annabelle wraca do domu), który nie zostanie wyreżyserowany przez Michaela Chavesa, czyli człowieka, który nakręcił takie filmy, jak Zakonnica 2 i Topielisko. Klątwa La Llorony.

Równolegle rozwijany jest także serialowy spin-off "The Conjuring" dla HBO Max, za który odpowiada Nancy Won. Niestety nic więcej na ten temat jeszcze nie wiemy.

Źrodło: The Hollywood Reporter