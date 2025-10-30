Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Uciekinier" - Edgar Wright pokazuje kulisy najgroźniejszego reality show świata 0

Paramount Pictures opublikowało właśnie nowy materiał zza kulis filmu Uciekinier, w którym reżyser Edgar Wright oraz gwiazdy produkcji opowiadają o świecie najniebezpieczniejszej gry telewizyjnej w historii.

Film, oparty na powieści Stephena Kinga, przenosi widzów do niedalekiej przyszłości, gdzie reality show stało się sportem ekstremalnym, a śmierć główną atrakcją programu. Bohaterem jest Ben Richards (Glen Powell), zwykły robotnik, który z desperacji zgadza się wziąć udział w "Uciekinierze", aby zdobyć pieniądze na leczenie swojej córki. Z każdym dniem musi unikać śmierci z rąk zawodowych łowców, a miliony widzów kibicują mu lub pragną jego końca.

Edgar Wright to reżyser znany z filmów Baby Driver i Ostatniej nocy w Soho. Jego nowy film zapowiada się, jako połączenie ostrej satyry, akcji i widowiska w stylu retro.

Premiera filmu między innymi w kinach IMAX odbędzie się 14 listopada 2025 roku.

Oto nowy materiał zza kulis widowiska:

Źrodło: Paramount Pictures