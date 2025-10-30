Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jeremy Allen White opowiedział o roli Rotty Hutta w "Mandalorian i Grogu" 0

Jeremy Allen White, znany z serialu The Bear, zdradził nowe szczegóły na temat swojej roli Rotty Hutta – muskularnego syna Jabby, który zadebiutuje w nadchodzącym filmie Mandalorian i Grogu.

W rozmowie z Joshem Horowitzem z "SFFGazette.com" aktor opowiedział, jak wyglądał jego proces "transformacji" w nowego członka rodu Huttów i czy próbował naśladować charakterystyczny głos Jabby. Jak się okazuje, reżyser i scenarzysta Jon Favreau podszedł do sprawy bardzo na luzie.

Powiedział mi: "Zagrasz syna Jabby. Wpadniesz, nagramy głos, żadnych skanów, żadnych kostiumów. Po prostu pół dnia w studiu, przeczytasz parę kwestii".

wspomina White

Aktor próbował przygotować się solidnie, oglądając filmy "Star Wars" i dopytując, czy ma coś konkretnego przećwiczyć:

Spytałem: "Jakieś wskazówki? Jakieś konkretne akcenty?" A Jon tylko: "Nie, po prostu przyjdź i zrób swoje". Gdy próbowałem różnych głosów, powiedział: "Spokojnie, my to potem przerobimy w postprodukcji".

Gwiazdor The Bear dodał, że po pierwszej sesji nagraniowej Favreau nie odzywał się przez rok, aż w końcu zadzwonił ponownie:

Powiedział, że mają dla mnie więcej do nagrania. Wtedy zrozumiałem, że Rotta trochę się rozrósł i że będzie mnie w tym filmie więcej, niż sądziłem na początku.

Pierwotnie Mandalorian i Grogu miało być czwartym sezonem serialu, zanim Lucasfilm przekształcił projekt w pełnoprawny film kinowy. Według doniesień historia ma pogłębić wątki związane z rodem Huttów po śmierci Jabby, a na ekranie mają pojawić się również jego kuzyni.

Film w reżyserii Jona Favreau trafi do kin 22 maja 2026 roku.

Źrodło: SFFGazette.com