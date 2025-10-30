Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Taylor Sheridan i Peter Berg połączą siły przy filmowej adaptacji "Call of Duty" 0

Paramount zamierza w końcu przenieść jedną z najpopularniejszych serii gier wideo na duży ekran. Studio pozyskało dwóch twórców, którzy z militarnych historii uczynili swój znak rozpoznawczy, czyli Taylora Sheridana i Petera Berga.

Duet zajmie się scenariuszem oraz produkcją filmu, a Peter Berg stanie za kamerą. Jak podaje "Deadline", współpraca ta nie jest przypadkowa, bowiem obaj filmowcy są wieloletnimi przyjaciółmi i wcześniej stworzyli wspólnie m.in. Aż do piekła i Wind River. Na przeklętej ziemi.

Film "Call of Duty" ma dostarczyć dokładnie tego, czego oczekują fani, czyli widowiskowej, realistycznej akcji inspirowanej kampaniami wojennymi znanymi z gier, ale też poszerzyć uniwersum o nowe wątki i postaci. Trudno o lepszy duet do tego zadania. Berg udowodnił swoje umiejętności w kinie militarnym dzięki Ocalonemu, a Taylor Sheridan zbudował na Paramount+ potężne imperium serialowe, w którym znalazły się takie tytuły jak Special Ops: Lioness, Tulsa King czy Burmistrz Kingstown.

Seria "Call of Duty" pozostaje jedną z największych marek w historii gier. Przez 16 lat z rzędu była najlepiej sprzedającym się cyklem w USA, a globalnie sprzedała ponad 500 milionów kopii.

Źrodło: Deadline