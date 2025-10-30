"Motel Transylvania" - serial oparty na popularnej serii animacji zmierza na Netflix 0

Sony Pictures Animation ogłosiło, że "Motel Transylvania", nowy serial telewizyjny Netflix oparty na serii Hotel Transylwania, trafi do serwisu w 2027 roku. Opublikowano również pierwsze zdjęcie z powstającej animacji.

W serialu Drac i Mavis robią sobie przerwę od swoich transylwańskich siedlisk, aby założyć zupełnie nowy kurort dla ludzi i potworów na pustyni w Kalifornii. Wampiry i słońce… Co może pójść nie tak!?

Na zaprezentowanej fotografii widzimy ekipę rozbiórkową, w skład której wchodzą zielone gremliny. Króluje tu jeden wielki chaos.

Na razie nie ma słowa o tym, kto powtórzy, a kto nie powtórzy swoich ról w serialu. Nie wiadomo także kto odpowiada za projekt. Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez i Kevin James to tylko niektóre z gwiazd, które użyczyły swoich głosów w filmach.

Franczyza rozpoczęła się w 2012 roku od oryginalnego filmu wyreżyserowanego przez Genndy'ego Tartakovsky'ego. Animacja na tyle dobrze się przyjęła, że doczekała się aż trzech sequeli, z których każdy jest równie udany co jedynka. Ujrzały one światło dzienne w 2015, 2018 i 2022 roku.

Seria Hotel Transylwania opowiada historię hrabiego Draculi i jego córki Mavis, którzy prowadzą hotel dla potworów. Sielanka trwa do czasu, kiedy w hotelu zjawia się zbłąkany młody podróżnik. Wprowadza on w życie dwojga wampirów mnóstwo zamieszania oraz daleko idących zmian.

Źrodło: X