"Dorośli" od FX z odnowieniem na 2. sezon

Najnowszy serial komediowy Nicka Krolla, Dorośli, oficjalnie otrzymał odnowienie od FX na drugi sezon. Dzieje się to ponad cztery miesiące po tym, jak pierwsza część zakończyła swoją 8-odcinkową serię, która zdobyła bardzo dobry wynik Certified Fresh na poziomie 74% na Rotten Tomatoes.

Dorośli są prowadzeni przez Lucy Freyer, Malika Elassala, Owena Thiele, Amitę Rao i Jacka Innanena. W sezonie 1. wystąpili również m.in. Charlie Cox, Rachel Marsh, D'Arcy Carden, Ray Nicholson i Julia Fox. Autorami scenariusza i producentami wykonawczymi serialu są Ben Kronengold i Rebecca Shaw, którzy wcześniej byli scenarzystami programu The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Dorośli opowiadają o grupie dwudziestoparolatków z Nowego Jorku, którzy próbują być dobrymi ludźmi, mimo że póki co ciężko ich nazwać ludźmi, a tym bardziej dobrymi. Samir, Billie, Paul Baker, Issa i Anton to piątka przyjaciół mieszkających razem w domu rodzimym Samira, gdzie dzielą się posiłkami, zmartwieniami, a okazjonalnie nawet szczoteczkami do zębów. Serial w nieco przerysowany sposób przedstawia sukcesy, porażki i upokorzenia związane z wkraczaniem w dorosłe życie. Niezależnie od tego, czy próbują awansować w pracy, poruszać się po systemie opieki zdrowotnej, zorganizować przyjęcie czy umówić się na randkę w erze Find My Friends, grupa odkrywa, że w prawdziwym świecie nic nie jest proste, a wszystkie ich najlepsze intencje zazwyczaj tylko pogarszają sytuację. Bohaterowie są w trakcie kształtowania się ich osobowości, mają mnóstwo złych pomysłów i świeżych „teorii dorosłości”. Ale jest jedna rzecz, która zawsze im wychodzi: okazywanie sobie wzajemnego wsparcia.

Źrodło: Deadline