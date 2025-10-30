Starz przywraca serię o Spartakusie. Zobacz nowy zwiastun serialu "Spartacus: House of Ashur" 0

Starz opublikował zwiastun tylko dla dorosłych do nadchodzącego mini serialu Spartacus: House of Ashur. Projekt ten należy do gladiatorskiego uniwersum zapoczątkowanego 15 lat temu serialem Spartakus: Krew i piach.

Wczytywanie... Starz

Serial jest ekscytującym, erotycznym, naginającym historię, roller-coasterowym doświadczeniem, które opiera się na wszystkim, co sprawiło, że oryginalna produkcja stała się wielkim hitem. Stawia on pytanie: co by było, gdyby Ashur nie zginął na Wezuwiuszu pod koniec serialu Spartakus: Zemsta? A co by było, gdyby został obdarowany szkołą gladiatorów, należącą niegdyś do Batiatusa, w zamian za pomoc Rzymianom w zabiciu Spartakusa i położeniu kresu buntowi niewolników?

Witamy w Domu Ashura. Nie będąc już niewolnikiem, Ashur wywalczył sobie drogę do władzy, ale rządzenie bandą bezlitosnych gladiatorów jest dziecinnie proste w porównaniu z przetrwaniem w dzikim świecie rzymskiej polityki – bezwzględnej grze, w której zdrada nie jest grzechem, ale walutą. Wywraca tradycję do góry nogami, uwalniając Achillię, zaciekłą i potężną gladiatrix, która pragnie udowodnić, że jest godna w męskim świecie. Razem rozpalają nowy rodzaj spektaklu, który szokuje i obraża elitę każdą kroplą krwi.

Zwiastun podkreśla niektóre z brutalnych sekwencji serialu, pokazując, jak szalony będzie to sequel.

Do roli Ashura powraca Nick Tarabay. Grał on tę postać w pierwszych dwóch sezonach Krew i piach, w Zemście oraz w prequelu Bogowie areny z 2011 roku. Producentem wykonawczym Spartacus: House of Ashur jest Steven S. DeKnight. W obsadzie znajdują się także Graham McTavish, Tenika Davis, Jordi Webber, Jamaica Vaughan, Ivana Baquero i Claudia Black.

Spartacus: House of Ashur trafi do streamingu już 5 grudnia.

Źrodło: Starz, Comingsoon