Guillermo del Toro ożywia potwora - finałowy zwiastun "Frankensteina" 0

Netflix zaprezentował ostatni zwiastun Frankensteina, nowej wersji klasycznej opowieści w reżyserii Guillermo del Toro.

Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznej Europie Wschodniej, gdzie genialny, lecz obsesyjny naukowiec Victor Frankenstein (Oscar Isaac) tworzy istotę, która odmieni jego życie i jego sumienie. W rolę Stworzenia wciela się Jacob Elordi, a towarzyszą im Mia Goth, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, Christoph Waltz oraz Charles Dance.

Guillermo Del Toro, który od lat marzył o tej adaptacji, obiecuje nie tylko gotycki horror, ale też romantyczną tragedię o winie, ambicji i pragnieniu miłości. Zwiastun ujawnia monumentalne kadry, melancholijny ton i charakterystyczny dla reżysera balans między pięknem a grozą.

Oto zwiastun:

Muzykę skomponował Alexandre Desplat, a budżet produkcji sięgnął 120 milionów dolarów. Film zadebiutuje na platformie 7 listopada.

Źrodło: Netflix