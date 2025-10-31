Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Charlize Theron zagra w thrillerze "Tyrant" dla Amazon MGM Studios 0

Charlize Theron jest na finałowym etapie negocjacji, aby zagrać i współprodukować thriller "Tyrant" dla Amazon MGM Studios. Za kamerą stanie David Weil, twórca Łowców i scenarzysta Inwazji.

David Weil nie tylko napisał scenariusz, ale sam wyreżyseruje film. Wśród producentów znaleźli się Alex Heineman i Andrew Rona z The Picture Company oraz zespół Charlize Theron z jej firmy Secret Menu.

Projekt wzbudził spore zainteresowanie w Hollywood. Amazon zdobył prawa po gorącej wojnie ofert w sierpniu, a produkcja przyspieszyła, gdy tylko Theron wyraziła chęć udziału. Co ciekawe, oprócz niej w filmie ma pojawić się jeszcze jedna silna kobieca postać, o którą właśnie trwa casting.

Fabuła "Tyranta" owiana jest tajemnicą, ale wiadomo jedynie, że akcja osadzona będzie w nowojorskim świecie ekskluzywnej gastronomii, a ton całości ma łączyć intensywność Whiplasha z bezwzględnym klimatem Wall Street.

Dla Davida Weila to kolejny ambitny projekt. Scenarzysta niedawno sprzedał Miramaxowi thriller "Supermax", który wyreżyseruje David Gordon Green, a także pracuje nad adaptacją historii reportera "The Wall Street Journal" Evana Gershkovicha, więzionego w Rosji.

Źrodło: Deadline