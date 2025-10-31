Baranek Shaun postraszy w przyszłe Halloween! Pierwszy teaser animacji "Baranek Shaun i kudłata bestia" 0

Przygotujcie się na zupełnie nową przygodę. W przyszłe Halloween czekać będzie na Was baranek Shaun z dziwnym futrzakiem czającym się za wzgórzem. Kim on jest i czy należy się go bać? Kino Świat prezentuje pierwszy teaserowy materiał dający Nam możliwość krótkiego zapoznania się z nadchodzącą produkcją.

21 października 2026 roku do kin wejdzie Baranek Shaun i kudłata bestia. Produkcja ta opowie historię o tym, jak Shaun będzie starał się uratować sytuację, po tym, jak Farmer przypadkowo zniszczy całą dyniową farmę. Baranek przeprowadzi ryzykowny eksperyment naukowy, jednak wymknie się on spod kontroli. Farmer nagle znika, a w pobliżu zaczyna pojawiać się tajemnicze i niepokojące stworzenie.

Produkowana oczywiście przez studio Aardman animacja reżyserowana jest przez Steve'a Coxa i Matthew Walkera. Za scenariusz odpowiadają Mark Burton i Giles Pilbrow.

Ta nowa odsłona obiecuje humorystyczną jesienną przygodę dostępną dla wszystkich odbiorców, w duchu poprzednich produkcji Aardmana. Łączyć będzie w sobie humor, przygodę, ducha Halloween, a to wszystko w typowo brytyjskiej wiejskiej scenerii.

Baranek Shaun i kudłata bestia to trzecia pełnometrażowa produkcja animowana realizowana w poklatkowej formie przez Aardman. Pierwszy film Baranek Shaun wyszedł w 2015 roku, a drugi Baranek Shaun: Farmageddon w 2019 roku.

Źrodło: Kino Świat