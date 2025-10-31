Ryan Murphy ujawnia obsadę 13. sezonu "American Horror Story" 0

Ryan Murphy kompletuje obsadę do kolejnego sezonu swojej antologii grozy American Horror Story. W 2026 roku światło dzienne ujrzy 13. seria.

Filmowiec na swoim profilu na Instagramie opublikował wideo zdradzające nazwiska członków obsady. Wśród powracających gwiazd serii, wielka niespodzianka – Ariana Grande – aktorka, którą w ostatnim czasie podziwiać możemy w świetnej, baśniowej produkcji Wicked.

Grande nie jest obca współpraca z Ryanem Murphym i Bradem Falchukiem, którzy współtworzyli satyryczny serial slasherowy Królowe krzyku, w którym ikona popu wystąpiła jako Sonya Herfmann. Serial był emitowany od 2015 do 2016 roku, doczekując się tylko dwóch sezonów.

W 13. sezonie American Horror Story powrócą weterani serii, w tym Emma Roberts i Billie Lourd oraz Jessica Lange, która po raz ostatni pojawiła się w serialu w American Horror Story: Apocalypse z 2018 roku. Ogłoszenie powrotu Lange jest dość zaskakującą wiadomością, ponieważ aktorka wcześniej wyraziła brak zainteresowania powrotem do uniwersum AHS.

W obsadzie znajdują się również Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Gabourey Sidibe i Leslie Grossman.

Źrodło: Instagram