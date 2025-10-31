Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Żony Beatlesów w komplecie - ujawniono pełną obsadę kobiecą filmowego projektu Sama Mendesa 0

Sony Pictures potwierdziło cztery kluczowe nazwiska w obsadzie nadchodzącego czteroczęściowego cyklu Sama Mendesa – "The Beatles: A Four-Film Cinematic Event".

Do Paula Mescala, Barry'ego Keoghana, Josepha Quinna i Harrisa Dickinsona – wcielających się w czwórkę legendarnych muzyków – dołączają Mia McKenna-Bruce, Saoirse Ronan, Anna Sawai oraz Aimee Lou Wood.

McKenna-Bruce zagra Maureen "Mo" Cox Starkey, pierwszą żonę Ringo Starra. Saoirse Ronan wcieli się w Lindę Eastman McCartney, żonę Paula. Anna Sawai sportretuje Yoko Ono, a Aimee Lou Wood zagra Pattie Boyd, muzę George’a Harrisona.

Maureen, Linda, Yoko i Pattie to cztery fascynujące kobiety, z własnymi historiami i niezwykłą siłą. Jestem zachwycony, że udało się zaangażować tak utalentowane aktorki do tej filmowej podróży.

powiedział Sam Mendes

Projekt będzie czymś więcej niż biografią zespołu. Każda z czterech produkcji ma opowiadać historię jednego z Beatlesów, a zarazem pokazywać ją z unikalnej perspektywy. Scenariuszami zajmują się Jez Butterworth, Peter Straughan i Jack Thorne, a filmy powstają we współpracy Sony Pictures Entertainment, Neal Street Productions oraz legendarnego Apple Corps Ltd. To pierwszy raz, kiedy Apple Corps udzieliło zgody na wykorzystanie w fabule zarówno muzyki, jak i prywatnych historii członków zespołu.

Premiera całego filmowego wydarzenia zaplanowana jest na kwiecień 2028 roku.

Źrodło: Deadline