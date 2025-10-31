Pełna ekspresji fotografia z nowego filmu Zacka Snydera "The Last Photograph" 0

Zack Snyder podzielił się nowym zdjeciem z swojego nadchodzącego filmu "The Last Photograph". Filmowiec na swoim Instagramie opublikował fotografie z ukazaną na niej dość ekspresyjną sceną.

Fotografia pokazuje, jak Snyder filmuje dwóch mężczyzn znajdujących się na ziemi w Amazonii. Jeden z nich wydaje się być martwy lub ranny, a drugi krzyczy, trzymając go na swoich kolanach.

Snyder tak oto podpisał zdjęcie:

Wszystko, czego potrzebujesz do zrobienia filmu, to w zasadzie pudełko, kamera i Amazonia.

The Last Photograph to dramat, który określa się mianem "długo oczekiwanego projektu z pasją".

Korzystając z pomocy nieokrzesanego fotografa wojennego, jedynej osoby, która widziała twarze zabójców, były agent DEA wyrusza do Ameryki Południowej, zdeterminowany, aby odnaleźć swoich siostrzeńców, po tym jak ich rodzice zostali brutalnie zamordowani. Chce odkryć też prawdę, ale wkrótce dowiaduje się, że musi również stawić czoła duchom swojej przeszłości. Ich podróż w nieznane oddala ich coraz bardziej od cywilizacji, poddając w wątpliwość wszystko, w co wierzą, jednocześnie powoli zacierając różnicę między tym, co rzeczywiste, a tym, co surrealistyczne – czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu.

Snyder reżyseruje projekt na podstawie scenariusza napisanego przez Kurta Johnstada, który pracował ze Snyderem wcześniej przy filmach 300 i obu częściach Rebel Moon. W rolach głównych występują Stuart Martin i Fra Fee oraz Marlon Moreno.

Zdjęcia do filmu trwają od sierpnia. Prace na planie mają zakończyć się w listopadzie. Ekipa pracuje na Islandii, w Kolumbii i Los Angeles. Data premiery The Last Photograph nie została jeszcze podana.

