"Lanterns" dopiero w drugiej połowie 2026 roku? HBO podobno przesuwa premierę serialu DC 0

Co prawda jeszcze niedawno mówiło się, że Lanterns zadebiutuje na HBO na początku 2026 roku, jednak najnowsze doniesienia wskazują, że serial pojawi się znacznie później. Prawdopodobnie dopiero w drugiej połowie roku.

Wczytywanie...

Według ustaleń "The Green Lanterns Podcast", potwierdzonych przez redakcję "The Hollywood Reporter", DC Studios nie chce, aby Lanterns zderzyło się z premierą filmu Supergirl, zaplanowaną na czerwiec 2026. Oba tytuły mają być częścią tzw. "Superman Sagi", której kolejnym rozdziałem będzie Man of Tomorrow w 2027 roku.

James Gunn w ostatnich tygodniach przyznał, że nie ma pojęcia, kiedy zobaczymy pierwszy teaser serialu, co tylko potwierdza, że produkcja nie jest jeszcze gotowa na start kampanii promocyjnej. Nie jest to jednak przypadek. Z fabularnego punktu widzenia przesunięcie ma sens, bowiem Lanterns ma ponoć wprowadzać kluczowe wątki prowadzące do kolejnego wielkiego złoczyńcy DCU, którym może być tajemnicze The Centre. Serial ma więc pełnić rolę pomostu między Supergirl a Man of Tomorrow.

Showrunnerem Lanterns jest Chris Mundy, a scenariusz współtworzą Damon Lindelof i Tom King. W obsadzie znaleźli się Aaron Pierre jako John Stewart, Kyle Chandler jako Hal Jordan, Ulrich Thomsen jako Sinestro oraz Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Nicole Ari Parker, Jason Ritter i Jasmine Cephas Jones.

Lanterns ma opowiadać o nowym rekrucie Korpusu Zielonych Latarni, Johnie Stewarcie i legendarnym Halu Jordanie. Dwaj międzygalaktyczni stróże prawa zostają wciągnięci w mroczną, ziemską intrygę, gdy zaczynają badać tajemnicze morderstwo w sercu Ameryki.

Źrodło: The Hollywood Reporter