Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Taron Egerton zagra nowego króla zbrodni - "Kockroach" ma być jak "Człowiek z blizną" na sterydach 0

Taron Egerton zagra główną rolę w nowym kryminale Kockroach, gdzie partnerować mu będą Channing Tatum i Zazie Beetz. Aktor zastąpi Oscara Isaaca, który musiał zrezygnować z projektu z powodu konfliktu terminów.

Film będzie adaptacją powieści Willama Lashnera, a jego fabuła skupia się na tajemniczym przybyszu, który wchodzi w struktury nowojorskiego półświatka i stopniowo przekształca się w charyzmatycznego i bezwzględnego bossa. Klimatycznie ma to być coś pomiędzy filmami Chłopcy z ferajny a Człowiek z blizną, czyli brutalna droga na szczyt zbrodniczej hierarchii w mieście, gdzie liczy się tylko władza.

Za kamerą stanie Matt Ross, a scenariusz napisał Jonathan Ames, z poprawkami samego Rossa. Produkcję firmują Andrew Lazar i Kevin Frakes.

Zdjęcia ruszają w lutym w Australii, a za oprawę wizualną odpowiadają naprawdę solidne nazwiska: Colin Gibson (Mad Max: Na drodze gniewu) jako scenograf, Adam Arkapaw (Detektyw, sezon 1) jako operator i Jonathan Dearing (Niewidzialny człowiek) jako nadzorca efektów wizualnych.

Premiera filmu nie ma jeszcze ustalonej daty, ale według serwisu "The Playlist", biorąc pod uwagę start zdjęć na początku 2026 roku, Kockroach trafi do kin najwcześniej w 2027 roku.

Źrodło: darkhorizons.com