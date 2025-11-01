Keanu Reeves, rekiny i pętla czasu - aktor połączy siły z reżyserem "Deadpoola" 0

Tim Miller, reżyser pierwszego Deadpoola, połączył siły z Keanu Reevesem przy nowym projekcie sci-fi zatytułowanym "Shiver". I jeśli wierzyć pierwszym opisom, to zapowiada się coś kompletnie odjechanego.

Jak donosi "The Hollywood Reporter", Warner Bros. jest na finiszu negocjacji dotyczących zakupu pakietu produkcyjnego. Film wyreżyseruje wspomniany Tim Miller, a Keanu Reeves wcieli się w główną rolę. Będzie to rola przemytnika, który podczas roboty na Morzu Karaibskim trafia w sam środek śmiertelnej podwójnej zdrady. W efekcie zostaje otoczony przez ciała, najemników i rekiny. Jakby tego było mało, wpada w pętlę czasu i musi walczyć o przetrwanie, próbując wyrwać się z cyklu śmierci.

Brzmi jak połączenie filmów Na skraju jutra spotyka 183 metry strachu i nie ma co się dziwić, bowiem to właśnie te dwa tytuły "The Hollywood Reporter" wskazuje jako główne inspiracje. Scenariusz napisał Ian Shorr, autor filmu W nieskończoność z Markiem Wahlbergiem. Producentami zostali Aaron Ryder oraz Matthew Vaughn.

Jeśli Warner Bros. sfinalizuje umowę, to "Shiver" może stać się jednym z najbardziej szalonych projektów science fiction ostatnich lat! Czekamy na kolejne informacje dotyczące tego filmu.

Źrodło: The Hollywood Reporter