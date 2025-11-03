"Sługa narodu" skasowany. Nie będzie kolejnych odcinków politycznej satyry 0
Półtora roku po premierze drugiego sezonu polskiego serialu komediowego Sługa narodu podjęto oficjalną decyzję co do przyszłości produkcji. Telewizja Polsat postanowiła już nie kontynuować tego obrazu.
Sługa narodu jest polską wersją ukraińskiego serialu, który do władzy wyniósł Wołodymira Zeleńskiego, obecnego prezydenta Ukrainy. Produkcja zadebiutowała w marcu 2023 roku, a rok później pojawił się drugi sezon. Łącznie powstały 54 epizody.
Bohaterem polskiej wersji jest nauczyciel historii Ignacy Konieczny (Marcin Hycnar), który w wyniku zbiegu okoliczności i intrygi polityków zostaje prezydentem. Kiedy pewnego dnia w rozmowie z kolegą wygłasza płomienną i bardzo niecenzuralną tyradę na temat sytuacji w kraju, nagrywa go jeden z uczniów i wrzuca filmik do internetu. Filmik staje się hitem, a Konieczny – bohaterem. Wygrywa wybory i zaczyna sprawować urząd, co owocuje wieloma nieprzewidzianymi, a zarazem komicznymi sytuacjami.
W drugim sezonie bohater sam mierzy się z armią skorumpowanych urzędników i doradców. W tej walce skazany jest na porażkę, chyba że zdecyduje się na współpracę z uwięzionym politykiem, który zna struktury władzy w kraju lepiej niż ktokolwiek. Ignacy Konieczny będzie się też starał o ponowny wybór na najwyższy urząd w państwie. Droga może okazać się wyboista, bo sondaże pokazują spadek poparcia społecznego, a wrogowie nie ustają w wysiłkach, aby krzyżować mu plany.
Źrodło: Press
