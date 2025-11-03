"Sługa narodu" skasowany. Nie będzie kolejnych odcinków politycznej satyry 0

Półtora roku po premierze drugiego sezonu polskiego serialu komediowego Sługa narodu podjęto oficjalną decyzję co do przyszłości produkcji. Telewizja Polsat postanowiła już nie kontynuować tego obrazu.

Wczytywanie... kadr z serialu "Sługa narodu"

Sługa narodu jest polską wersją ukraińskiego serialu, który do władzy wyniósł Wołodymira Zeleńskiego, obecnego prezydenta Ukrainy. Produkcja zadebiutowała w marcu 2023 roku, a rok później pojawił się drugi sezon. Łącznie powstały 54 epizody.

Bohaterem polskiej wersji jest nauczyciel historii Ignacy Konieczny (Marcin Hycnar), który w wyniku zbiegu okoliczności i intrygi polityków zostaje prezydentem. Kiedy pewnego dnia w rozmowie z kolegą wygłasza płomienną i bardzo niecenzuralną tyradę na temat sytuacji w kraju, nagrywa go jeden z uczniów i wrzuca filmik do internetu. Filmik staje się hitem, a Konieczny – bohaterem. Wygrywa wybory i zaczyna sprawować urząd, co owocuje wieloma nieprzewidzianymi, a zarazem komicznymi sytuacjami.

W drugim sezonie bohater sam mierzy się z armią skorumpowanych urzędników i doradców. W tej walce skazany jest na porażkę, chyba że zdecyduje się na współpracę z uwięzionym politykiem, który zna struktury władzy w kraju lepiej niż ktokolwiek. Ignacy Konieczny będzie się też starał o ponowny wybór na najwyższy urząd w państwie. Droga może okazać się wyboista, bo sondaże pokazują spadek poparcia społecznego, a wrogowie nie ustają w wysiłkach, aby krzyżować mu plany.

Źrodło: Press