"Ulica Sezamkowa" powraca! Netflix prezentuje pierwszy zwiastun nowej wersji

Nadchodzi nowa wersja serialu Ulica Sezamkowa. Już niedługo spotkamy się z Naszymi ulubionymi postaciami, które generują mnóstwo świetnej zabawy! Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun serialu.

To pierwszy sezon wersji Netflixa, ale 56. kultowej już serii. W pierwszym odcinku gościem specjalnym będzie mistrz NASCAR Bubba Wallace.

Nowa wersja ma zaoferować swoim widzom więcej humoru i zupełnie nowy poziom interaktywności.

Jak zawsze, program nauczania "Ulicy Sezamkowej" został zaprojektowany tak, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby dzieci, dlatego w tym sezonie skupiamy się na życzliwości i współczuciu, czyli czymś, z czego wszyscy moglibyśmy w współczesnych czasach korzystać częściej powiedział w swoim oświadczeniu producent wykonawczy Sal Perez.

Nową główną scenarzystką serialu została Halcyon Person, która wcześniej pełniła tę samą funkcję przy animacjach Świat Karmy oraz Dee i przyjaciele w krainie Oz.

Wpadajcie na ulicę Sezamkową w Netflixie już 10 listopada. Streamer będzie publikował po cztery odcinki naraz, w trzech transzach. Każdy z epizodów liczy po 30 minut. Daty premier pozostałych dwóch części nie zostały jeszcze podane przez platformę.

