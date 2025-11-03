"Ulica Sezamkowa" powraca! Netflix prezentuje pierwszy zwiastun nowej wersji 0
Nadchodzi nowa wersja serialu Ulica Sezamkowa. Już niedługo spotkamy się z Naszymi ulubionymi postaciami, które generują mnóstwo świetnej zabawy! Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun serialu.
To pierwszy sezon wersji Netflixa, ale 56. kultowej już serii. W pierwszym odcinku gościem specjalnym będzie mistrz NASCAR Bubba Wallace.
Nowa wersja ma zaoferować swoim widzom więcej humoru i zupełnie nowy poziom interaktywności.
Jak zawsze, program nauczania "Ulicy Sezamkowej" został zaprojektowany tak, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby dzieci, dlatego w tym sezonie skupiamy się na życzliwości i współczuciu, czyli czymś, z czego wszyscy moglibyśmy w współczesnych czasach korzystać częściej
Nową główną scenarzystką serialu została Halcyon Person, która wcześniej pełniła tę samą funkcję przy animacjach Świat Karmy oraz Dee i przyjaciele w krainie Oz.
Wpadajcie na ulicę Sezamkową w Netflixie już 10 listopada. Streamer będzie publikował po cztery odcinki naraz, w trzech transzach. Każdy z epizodów liczy po 30 minut. Daty premier pozostałych dwóch części nie zostały jeszcze podane przez platformę.
Źrodło: The Hollywood Reporter, Netflix
