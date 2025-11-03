Reboot "Mumii" przeszedł metamorfozę - jest nowy tytuł oraz fabuła 0

Pamiętacie klasykę filmu o potworach studia Universal – Mumia. Ta z 1999 roku z Brendanem Fraserem wyszła znakomicie. Zupełnie inny odbiór miała nowa wersja z 2017 roku z Tomem Cruisem. Obraz ten to klapa kasowa posiadająca kiepskie recenzje od krytyków. Universal jednak nie rezygnuje z tej historii informując o nowym filmie. Jego produkcja została już podobno ukończona.

Wczytywanie... kadr z filmu "Mumia" (1999)

Reboot ma mieć w sobie mniej z typowego filmu przygodowego, a bardziej być dziełem z gatunku horroru zrealizowanym w duchu Niewidzialnego cżłowieka i Wolf Mana.

Film otrzymał swój tytuł. Brzmi on The Resurrected. A oto co o jego fabule mówi oficjalne streszczenie:

Po tym, jak jego zaginiona córka powraca w tajemniczych okolicznościach osiem lat później, ojciec odkrywa, że jest ona nosicielką ducha starożytnej egipskiej mumii, a gdy zło rozprzestrzenia się na jego drugie dziecko, mężczyzna musi odprawić śmiertelny rytuał, aby je uratować, nawet jeśli oznacza to stanie się potworem.

W filmie występują Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May Calamawy i May Elghety. Cronin ogłosił, że główne zdjęcia zostały już zakończone. Filmowiec jest również autorem scenariusza.

James Wan, Jason Blum i John Keville są producentami projektu, którego premiera zaplanowana jest na 17 kwietnia 2026 roku.

Źrodło: Dark Horizons