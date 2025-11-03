Pełen magii finalny zwiastun "Iluzji 3" 0

Lionsgate udostępniło finalny zwiastun Iluzji 3, wyczekiwanej kolejnej części przebojowej serii filmowej o zuchwałych napadach grupy iluzjonistów.

"Iluzja 3"

Czterej Jeźdźcy powracają, aby zjednoczyć się z nowym pokoleniem iluzjonistów w ich najbardziej globalnej magicznej przygodzie o wysoką stawkę. Ich misja: zdemaskować korupcję Veroniki Vanderberg – wpływowej bizneswoman o powiązaniach z handlarzami bronią i światowymi kartelami. Wspólnie z nowym zespołem magików i pomocą Thaddeusa, stawią czoła swojej najbardziej niebezpiecznej przeciwniczce w globalnym, pełnym iluzji napadzie, gdzie nic nie jest takie, jak się wydaje.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco i Isla Fisher wracają jako Czterej Jeźdźcy łącząc swe siły z nowym pokoleniem iluzjonistów – w ich rolach Justice Smith, Dominic Sessa i Ariana Greenblatt. Na ekranie pojawią się również Rosamund Pike jako bezwzględna dziedziczka diamentowego imperium oraz Morgan Freeman w roli legendarnego Thaddeusa.

Film został wyreżyserowany przez Rubena Fleischera na podstawie scenariusza Setha Grahame-Smitha i Michaela Lesslie.

Iluzja 3 wejdzie do polskich kin w dzień swojej amerykańskiej premiery, tj. 14 listopada.

Potwierdzono już, że trwają prace nad czwartą częścią, w której Fleischer powróci do reżyserii. Trzeci film to jego pierwsza przygoda z tą serią. Jedynkę wyreżyserował Louis Leterrier, a sequel Jon M. Chu.

Źrodło: Lionsgate