Zwiastun wzruszającej animacji na Mikołajki "Święta z Astrid Lindgren" 0

Młode Horyzonty przedstawiają idealną propozycję na rodzinne Mikołajki. Już 28 listopada do kin wejdzie zimowa opowieść pełna humoru, wzruszeń i ciepła – Święta z Astrid Lindgren. Zobaczcie oficjalną zapowiedź animacji.

Wczytywanie... kadr z animacji "Święta z Astrid Lindgren"

Gunilla i Gunnar, przeziębieni i znudzeni w domu, dostają niezwykły prezent – zegar z kukułką, w którym mieszka wesoły ptaszek-opowiadacz. To właśnie on zabiera dzieci (i widzów) w podróż do magicznego świata Astrid Lindgren. Spotkamy tam psotnego Emila, malutkiego przyjaciela z mysiej dziury, dzielną Kajsę i wielu innych bohaterów, którzy przypomną, czym są radość, przyjaźń i magia świąt.

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Film w reżyserii Are Austnesa i Yaprak Morali to adaptacja świątecznych opowiadań Astrid Lindgren, szwedzkiej autorki ponadczasowych klasyków "Dzieci z Bullerbyn" i "Pippi Pończoszanki" – historii, które od pokoleń uczą dzieci odwagi, niezależności i wiary w dobro.

Święta z Astrid Lindgren to piękna, pełna ciepła i humoru animacja dla widzów od lat 5. Nie wahaj się i zanurz się w świątecznej atmosferze odkrywając magię, która od lat zachwyca dzieci na całym świecie!

Źrodło: Młode Horyzonty