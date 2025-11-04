Kto stoi za tym morderstwem? Zobacz zwiastun kryminału "Siedem zegarów Agathy Christie" 0

Netflix prezentuje zwiastun swojego najnowszego serialu kryminalnego Siedem zegarów Agathy Christie. Produkcja swą fabułę opiera na słynnej powieści legendarnej pisarki specjalizującej się w tym gatunku.

Akcja rozgrywa się w Anglii w roku 1925. Podczas wystawnego przyjęcia pewien z pozoru niegroźny żart ma okropne konsekwencje, dochodzi do morderstwa. Rozwikłaniem zagadki tej zbrodni zajmuje się bystra, młoda i dociekliwa arystokratka Lady Eileen "Bundle" Brent. Dojście do prawdy odmieni życie kobiety, a wszelkie tajemnice tego wiejskiego domostwa wyjdą na jaw.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Obsada serialu prezentuje się wybornie. W rolach głównych występują Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter, Martin Freeman, Corey Mylchreest, Ed Bluemel i Nabhaan Rizwan. Za scenariusz odpowiada twórca Broadchurch, Chris Chibnall. Producentami wykonawczymi są Suzanne Mackie, Chris Sussman oraz Chris Sweeney, który pełni również funkcję reżysera.

Premiera serialu na Netflix już 15 stycznia 2026 roku.

Źrodło: Netflix, Deadline