Cole Escola z ważną rolą w 3. sezonie "One Piece" 0

Zdobywca nagrody Tony, Cole Escola otrzymał regularną rolę w trzecim sezonie aktorskiej adaptacji Netflix One Piece.

Wczytywanie... Cole Escola, kadr z serialu "Kampania dziewczyn"

Escola wcieli się w ulubioną przez fanów komiksu postać Bon Claya, znaną również jako Bentham i Mr. 2 Bon Clay. Bohater jest mistrzem wykonania i precyzji – nadmiernie teatralnym zabójcą znanym z ekstrawaganckiego baletu i wyglądu inspirowanego łabędziem, który potrafi zamienić walkę w sztukę.

Postać zaczyna jako złoczyńca, zanim zaprzyjaźnia się z Luffym i jego gangiem. Escola to pierwsza duża nowa obsada do trzeciego sezonu, do którego zdjęcia wkrótce rozpoczną się w Kapsztadzie w RPA.

Serial został odnowiony na trzeci sezon w sierpniu, co pozwoliło mu szybciej ruszyć z produkcją. Dzięki temu oczekuje się, że dwuipółletnia przerwa między pierwszym a drugim sezonem prawdopodobnie zmniejszy się do około połowy tego czasu w przypadku przerwy między drugim a trzecim sezonem.

W 3. sezonie powrócą oczywiście stali bywalcy serii, tacy jak Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Emily Rudd jako Nami, Mackenyu jako Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson jako Usopp i Taz Skylar jako Sanji – podobnie jak kilka postaci z drugiego sezonu, które odgrywają kluczową rolę w trzecim sezonie, który adaptuje wątek Arabasta.

Drugi sezon One Piece zadebiutuje na Netflix już 10 marca 2026 roku.

Źrodło: Dark Horizons