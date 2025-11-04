Powstaje biograficzny dramat o życiu gracza Matsa Steena, znanego jako "Ibelin" 0

Po sukcesie dramatu CODA z 2021 roku, producenci Vendôme Pictures i Pathé po raz kolejny łączą siły przy dramacie biograficznym "Ibelin", opartym na prawdziwej historii gracza "World of Warcraft", Matsa Steena. Był on najbardziej znany ze swojej heroicznej osobowości online jako Ibelin. W wieku 25 lat Steen zmarł w 2014 roku z powodu dystrofii mięśniowej Duchenne’a.

Wczytywanie... Ibelin, kadr z gry "World of Wacraft"

W rolach głównych wystąpią Charlie Plummer, Stephen Graham, Toni Collette, Isabela Merced, Maisy Stella i Sir Anthony Hopkins. Uznany reżyser Morten Tyldum wyreżyseruje film na podstawie scenariusza napisanego przez Ilarię Bernardini i Hosseina Amini, opartego na blogu Steena "Musings of Life".

I–B–E–L–I–N. Sześć liter. To wszystko, co Mats napisał, tworząc swoje wirtualne alter ego – nieświadomy, że będą one definiować cały jego świat. W ogromnym cyfrowym świecie Ibelin był podziwiany przez tysiące ludzi za swoje poczucie humoru, życzliwość i odwagę. Za ekranem Mats był taki sam – z wyjątkiem jednej rzeczy: żył ze zwyrodnieniową chorobą mięśni, która powoli odbierała mu ciało, ale nigdy ducha. W domu jego kochająca, zabawna, nieco chaotyczna rodzina obawiała się, że wycofuje się ze świata. Ale Mats udowodnił, że się mylili – nie uciekał od życia. Definiował je na nowo. Ibelin to celebracja życia – czuła, zabawna i głęboko poruszająca, przeplatająca się z epicką przygodą, która odkrywa siłę przyjaźni i niewidzialne nici, które łączą nas wszystkich – głosi opis filmu.

Projekt zostanie wyprodukowany przez Philippe'a Rousseleta i Fabrice’a Gianfermiego z Vendôme Pictures, a także Jérôme’a Seydoux z Pathé. Zdjęcia powstaną na terenie Europy wiosną i latem 2026 roku.

W 2024 roku wyszedł już dokument o życiu Matsa Steena jako Ibelina. Projekt nosi tytuł Wyjątkowe życie Ibelina i powstał dla Netflix. Podkreśla on jak jeden gracz zainspirował wiele istnień pomimo swoich fizycznych ograniczeń.

Data premiery filmu Ibelin nie została na razie podana.

Źrodło: ComingSoon