"Mumia 4" ma szansę powstać. Gwiazdy serii prowadzą rozmowy 0

"Mumia 4" może po latach spekulacji i nadziei ma dużą szansę stać się rzeczywistością. Jak donoszą zagraniczne media Brendan Fraser i Rachel Weisz prowadzą rozmowy na temat powtórzenia swoich ról.

Wczytywanie... "Mumia 4"

Poznaliśmy także osoby odpowiedzialne za reżyserię. To Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett z Radio Silence. Oboje są znani z nakręcenia Diabelskiego nasienia z 2014 roku, Zabawy w pochowanego z 2019 roku, Krzyku z 2022 roku, Krzyku VI z 2023 roku i Abigail z 2024 roku. Obecnie pracują nad sequelem Zabawy w pochowanego, zatytułowanym Ready or Not 2: Here I Come.

Autorem scenariusza do Mumii 4 jest David Coggeshall, a producentami są Sean Daniel, William Sherak, James Vanderbilt i Paul Neinstein. Szczegóły fabuły pozostają w tej chwili owiane tajemnicą.

Fraser zagrał Ricka O’Connella w Mumii, przygodowym filmie akcji z 1999 roku w reżyserii Stephena Sommersa, który został wydany przez Universal Pictures. W obsadzie tego filmu znaleźli się również Rachel Weisz jako Evelyn Carnahan, John Hannah jako Jonathan Carnahan i Arnold Vosloo. Mumia doczekała się dwóch sequeli: Mumia powraca w 2001 roku i Mumia: Grobowiec cesarza smoka w 2008 roku. Fraser, Weisz, Hannah i Vosloo powrócili w Mumia powraca, podczas gdy tylko Fraser i Hannah powrócili w Grobowiec Cesarza Smoka. Maria Bellow zagrała w tym filmie Evelyn zamiast Weisz.

Data premiery Mumii 4 nie została jeszcze ogłoszona.

Przypominamy, że nie będzie to jedyny film związany z mumią, który widzowie będą mieli okazję zobaczyć. Lee Cronin pracuje nad własnym filmem o mumii, wyprodukowanym przez Jasona Bluma i Jamesa Wana, który pojawi się w kinach 17 kwietnia 2026 roku. W obsadzie tego filmu znaleźli się Jack Reynor, Laia Costa, Verónica Falcón i May Calamawy.

Źrodło: Deadline