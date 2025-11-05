Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nowy zwiastun horroru "Pięć koszmarnych nocy 2" - Freddy powraca i nie jest sam 0

Blumhouse wypuściło świeży zwiastun kontynuacji swojego gigantycznego horrorowego hitu. Pięć koszmarnych nocy 2 ma trafić do kin 5 grudnia, a wraz z nim nowy zestaw zasad i nowy poziom strachu.

Rok po wydarzeniach z Freddy Fazbear’s Pizza, dawny ochroniarz Mike (Josh Hutcherson) i policjantka Vanessa (Elizabeth Lail) próbują chronić 11-letnią Abby (Piper Rubio) przed prawdą o tym, co naprawdę stało się w pizzerii. Problem w tym, że dziewczynka sama postanawia odnaleźć swoich animatronicznych przyjaciół – Freddy’ego, Bonniego, Chikę i Foxy’’ego. Jak nietrudno się domyślić, to fatalny pomysł. Jej wyprawa uruchomi lawinę przerażających wydarzeń i ujawni sekrety skrywane przez dekady – w tym mroczne początki samego Freddy’s.

W obsadzie powracają Theodus Crane i Matthew Lillard, a dołączają Freddy Carter, Wayne Knight, Mckenna Grace oraz Skeet Ulrich.

Za kamerą ponownie stanęła Emma Tammi, a współautorem scenariusza jest twórca gry, Scott Cawthon. Za produkcję odpowiada duet Jason Blum i Cawthon, czyli ci sami ludzie, którzy dali światu pierwszą część.

Pierwszy film z 2023 roku otworzył się rekordowym wynikiem 80 milionów dolarów i zarobił prawie 300 milionów na całym świecie. Wygląda na to, że sequel celuje jeszcze wyżej. Pięć koszmarnych nocy 2 w kinach od 5 grudnia.