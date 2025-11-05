Intymny portret czterech kobiet w zwiastunie kandydata do Oscara "Wpatrując się w słońce" 0

M2 Films prezentuje polski zwiastun niemieckiego kandydata do Oscara Wpatrując się w słońce. Obraz ten to poruszający portret kilku pokoleń dziewcząt i kobiet na niemieckiej wsi.

Film jak twierdzą krytycy łączy ulotność i melancholię Przekleństw niewinności Sofii Coppoli z monumentalnym i nowatorskim charakterem Strefy interesów Jonathana Glazera. To filmowa opowieść, która zdaniem polskich recenzentów, mogłaby być ekranizacją bestsellerowej książki "Chłopki" Joanny Kuciel-Frydryszak.

Wpatrując się w słońce to wizjonerski, epicki, intymny i poruszający do głębi portret, okrzyknięty hipnotyzującym, wymykającym się wszelkim definicjom arcydziełem, będący laureatem Nagrody Jury na festiwalu w Cannes. Film otrzymał nominacje do Nagród Gotham w dwóch kategoriach: Najlepszy scenariusz oryginalny oraz Najlepszy film międzynarodowy, jest też oficjalnym niemieckim kandydatem do Oscara.

Na jednej farmie w północnych Niemczech, w różnych momentach XX i XXI wieku, dorastają cztery dziewczyny: Alma, Erica, Angelika i Lenka. Choć dzieli je czas, każda z nich doświadcza podobnych emocji – pierwszej miłości, buntu i rodzinnych napięć. Ich historie splatają się, odsłaniając tajemnice, które przez lata pozostawały w ukryciu – głosi oficjalny opis dramatu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Reżyserką i współautorką scenariusza jest Mascha Schilinski, znana z autorskiego stylu i głęboko emocjonalnych portretów kobiet.

Wpatrując się w słońce wejdzie do polskich kin już 30 stycznia 2026 roku.

Źrodło: M2 Films