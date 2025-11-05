Lena Headey i Gillian Anderson zawalczą o swoje rodziny w zwiastunie westernu "Odrzuceni" 0

Oto powieść o dwóch rodzinach. Lena Headey i Gillian Anderson stają naprzeciw siebie w tej mocnej i nakręconej w kinowym stylu historii o konflikcie tych, którym wszystkiego brak, i tych, którzy wciąż chcą więcej. Netflix prezentuje zwiastun rozgrywającego się w Oregonie serialu Odrzuceni.

kadr z serialu "Odrzuceni"

Nick Robinson, Lucas Till, Ryan Hurst, Lamar Johnson, Michiel Huisman, Toby Hemingway, Aisling Franciosi i Patton Oswalt uzupełniają obsadę tego dramatu historycznego, którego akcja rozgrywa się na Terytorium Oregonu z lat pięćdziesiątych XIX wieku.

Fabuła Odrzuconych koncentruje się na grupie różnorodnych i odstających rodzin, które podążają za tym, co uważają za swoje oczywiste przeznaczenie. Dzieje się tak, gdy skorumpowana kombinacja bogactwa i władzy pożądająca ich ziemi próbuje ich wypędzić. Grupy te, które uważają się za dusze porzucone na marginesie społeczeństwa, jednoczą swoje plemiona, tworząc rodzinę i walcząc o swoje. Jednak w tym krwawym procesie sprawiedliwość wykracza poza granice prawa. Seria obiecuje zbadać granicę między przetrwaniem a prawem, a także poruszyć takie tematy, jak konsekwencje przemocy.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Matriarchowie dwóch bardzo różnych rodzin – jednej o bogactwie i przywilejach związanej więzami krwi, drugiej odnalezionej rodziny sierot i wyrzutków związanych miłością i koniecznością – odkrywają, że ich losy łączą dwie zbrodnie, straszliwy sekret, miłość i kawałek ziemi. Ich zderzenie jest echem amerykańskiej walki bogatych i biednych, w miejscu tuż poza zasięgiem sprawiedliwości. Każda z rodzin jest gotowa na wszystko, aby tylko uzyskać przetrwanie swoich rodzin.

Serial nakręcony został w Calgary i pochodzi od twórcy Synów anarchii, Kurta Suttera, który pełnił funkcję showrunnera, dopóki nie opuścił nagle projektu zaledwie kilka tygodni przed zakończeniem zdjęć.

Premiera serialu Odrzuceni już 4 grudnia, tylko w Netflixie.

Źrodło: ComingSoon