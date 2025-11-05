"Nikt tego nie chce" z zielonym światłem na 3. sezon 0

Netflix odnowił swój serial komediowy Nikt tego nie chce na trzeci sezon. Zamówienie to pojawiło się zaledwie dwa tygodnie po wydaniu drugiego sezonu na streamerze.

Luźno oparty na życiu twórczyni Erin Foster, serial opowiada historię miłości, która nie powinna się wydarzyć. Adam Brody wciela się w rabina, który zakochuje się w Joanne (w tej roli Kristen Bell), agnostycznej autorce podcastów o seksie. W pierwszym sezonie tych dwoje próbowało się dowiedzieć się, czy ich związek ma szansę przetrwać w obliczu różnic w stylu życia i wścibskich rodzin. Drugi sezon rozpoczyna się kilka miesięcy po tym jak Joanne i Noah są w związku. Noah zrezygnował ze swoich planów, aby być z Joanne, co nie polepszyło kontaktów kobiety z żydowską rodziną swojego ukochanego. Sezon ten skupił się również na rozkwicie relacji między siostrą Joanne, Morgan (Justine Lupe) i bratem Noah, Sashą (Timothy Simons).

Ogłoszenie pojawiło się w mediach społecznościowych, wraz z filmem, na którym główna bohaterka, Kristen Bell, mówi członkom obsady podczas indywidualnych rozmów FaceTime, że wracają na kolejną rundę.

Nikt tego nie chce zdobyło serca widzów na całym świecie. Pierwszy sezon przez sześć tygodni utrzymywał się w globalnym TOP 10 anglojęzycznych seriali Netflixa i trafił do czołowej dziesiątki w aż 89 krajach.

Streamer nie podał jeszcze daty premiery 3. sezonu serialu.

Źrodło: The Hollywood Reporter