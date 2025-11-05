Netflix zapowiada dwa nowe programy oparte na grach wideo 0

Netflix ogłosił swoje plany na najbliższy czas jeśli chodzi o ekranowe adaptacje gier wideo. W kalendarzu streamera jest program telewizyjny i pełnometrażowy film.

kadr z gry "Overcooked"

Po pierwsze, Netflix i A24 łączą siły, aby stworzyć program typu reality show będący adaptacją popularnej gry wideo Overcooked z 2016 roku od Team17.

W tytule tym wielu graczy musi współpracować jako szefowie kuchni, aby przygotować, ugotować i podać posiłki, zanim skończy się czas w kuchniach wypełnionych różnymi przeszkodami i zagrożeniami.

Projekt ma być produkcja rodzinną, utrzymaną w stylu Podłoga to lawa. Producentami wykonawczymi będą Gemma Langford, Oli De-Vine i Phil Duncan.

Story Kitchen zaś we współpracy z Netflixem ogłosiło plany filmowej adaptacji Grow a Garden, fenomenu w Robloxie. Gra ta osiągnęła ponad 33 miliardy odtworzeń od czasu premiery w marcu tego roku, a w pewnym momencie tego lata ponad dwie trzecie osób korzystających z Roblox grało w ten tytuł. W sierpniu gra osiągnęła szczytową liczbę jednoczesnych graczy wynoszącą 22,3 miliona – przewyższając rekord wszech czasów dla Fortnite, który osiągnął 15,3 miliona jednoczesnych graczy.

W grze gracze uprawiają kwitnące ogrody, handlują plonami, dekorują światy i współpracują w wydarzeniach sezonowych.

Producentami filmu będą Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg, Timothy I. Stevenson, Jeremy Bolt, John Gaudiosi i John Benyamine.

