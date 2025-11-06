"K-popowe łowczynie demonów 2" oficjalnie w produkcji - premiera dopiero w 2029 roku 0
Fani filmu K-popowe łowczynie demonów mają powody zarówno do radości, jak i do frustracji. Netflix i Sony właśnie potwierdziły, że powstanie sequel przebojowej animacji, ale na jego premierę przyjdzie nam poczekać aż do 2029 roku!
Za kamerą ponownie staną Maggie Kang i Chris Appelhans, czyli duet odpowiedzialny za sukces pierwszej części. Produkcja dopiero rusza, a przy tego typu projektach animowanych czas realizacji bywa długi. Jak jednak zaznacza "Variety", istnieje szansa, że film trafi na platformę wcześniej, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem.
K-popowe łowczynie demonów wdarł się przebojem na listy popularności, zdobywając niemal perfekcyjne 97% w serwisie Rotten Tomatoes i przynosząc świeże spojrzenie na azjatycką popkulturę w animacji.
Film przedstawił widzom Rumi (Arden Cho), Mirę (May Hong) i Zoey (Ji-young Yoo) – członkinie międzynarodowej grupy HUNTR/X, które poza sceną zajmują się eksterminacją demonów.
Źrodło: Variety
