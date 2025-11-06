Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Denzel Washington i Robert Pattinson w obsadzie nowego filmu reżysera "Miasta Boga" 0

Studio Genre Films rozpoczęło zdjęcia do filmu Here Comes the Flood, którego reżyserem jest Fernando Meirelles, nominowany do Oscara twórca Miasta Boga i Dwóch papieży.

Projekt, określany jest, jako niekonwencjonalny film o napadzie, który ma być połączeniem thrillera psychologicznego z klasycznym heist movie. W głównych rolach wystąpią Denzel Washington, Robert Pattinson oraz Daisy Edgar-Jones. Do obsady dołączyli również Danai Gurira, Sean Harris, Moisés Arias i Justin Kirk. Scenariusz napisał Simon Kinberg, znany z takich tytułów jak Pan i pani Smith czy X-Men: Przeszłość, która nadejdzie.

Akcja filmu koncentruje się wokół trójki bohaterów – strażnika bankowego, kasjerki i mistrza złodziejskiego fachu, których los splata się w sieci kłamstw, podstępów i zdrad. Jak zapowiadają twórcy, Here Comes the Flood ma stanowić świeże spojrzenie na motyw napadu, z naciskiem na relacje między postaciami oraz moralne konsekwencje ich decyzji.

Szczegóły dotyczące daty premiery nie zostały jeszcze ujawnione. Film powstaje dla Netflixa.

Źrodło: Tudum