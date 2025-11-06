"Gremliny 3" dostały datę premiery. W projekt zaangażowany sam Steven Spielberg 0

Wytwórnia Warner Bros. ogłosiła datę premiery trzeciego filmu z serii Gremliny. Będzie to długo oczekiwana kolejna odsłona kultowej komedii grozy.

Informacja ta pojawiła się ponad trzy miesiące po tym, jak oryginalna gwiazda Gremlinów, Zach Galligan, potwierdził, że scenariusz filmu został już ukończony. Teraz wygląda na to, że film w końcu rusza do przodu, dekadę po tym, jak studio zaczęło rozwijać projekt.

Gremliny 3 mają pojawić się w kinach 19 listopada 2027 roku. Producentem wykonawczym kolejnej części po raz kolejny będzie Steven Spielberg. Tymczasem reżyser Harry'ego Pottera i Kevin sam w domu, Chris Columbus, również powróci do franczyzy, aby wyreżyserować i wyprodukować film, po wcześniejszym napisaniu scenariusza pierwszej części. W tej chwili dalsze szczegóły dotyczące fabuły i obsady filmu są nadal owiane tajemnicą.

Gremliny rozrabiają to komedia grozy z 1984 roku w reżyserii Joe Dantego. Ze względu na ogromny sukces film doczekał się sześć lat później sequela zatytułowanego Gremliny 2.

Oryginał opowiadał o chłopcu, który dostaje od ojca nietypowego zwierzaka, mogwaia. Opieka nad nim ma jednak trzy nieprzekraczalne zasady: nigdy nie wystawiaj go na promienie słoneczne, nie mocz i nie karm po północy. Jedna z tych zasad zostaje oczywiście złamana i miasteczko opanowuje horda krwiożerczych potworków.

