Percy Jackson wyrusza na nową przygodę w zwiastunie 2. sezonu serialu Disney

Disney prezentuje nowy zwiastun 2. sezonu serialu Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. Pierwszy sezon opierał się na powieści Ricka Riordana "Złodziej pioruna", drugi czerpie zaś z kolejnej książki z tej serii – "Morze potworów".

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy mieli swoją premierę na Disney+ w grudniu 2023 roku. Stworzony przez Ricka Riordana i Jonathana E. Steinberga serial jest adaptacją popularnej serii książek Riordana. W tytułowej roli występuje Walker Scobell.

W streszczeniu sezonu 2. czytamy: Po tym, jak ochronna granica Obozu Herosów zostaje przełamana, Percy Jackson wyrusza w epicką odyseję na Morze Potworów w poszukiwaniu swojego najlepszego przyjaciela Grovera i jedynej rzeczy, która może uratować obóz – Złotego Runa. Z pomocą Annabeth, Clarisse i jego nowo odnalezionego przyrodniego brata cyklopa, Tysona, przetrwanie Percy’ego jest kluczowe w walce o powstrzymanie Luke’a, Tytana Kronosa i ich zbliżającego się planu zniszczenia Obozu Herosów – a ostatecznie Olimpu.’

Poniżej wspomniany zwiastun:

W obsadzie 2. sezonu Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy znajdują się również Charlie Bushnell, Dior Goodjohn, Daniel Diemer jako Tyson, Jason Mantzoukas jako Dionizos, Timothy Simons jako Tantal, Lin-Manuel Miranda jako Hermes oraz Sandra Bernhard, Kirsten Schaal i Margaret Cho. Dodatkowo rolę Zeusa przejmuje Courtney B. Vance, ponieważ w 2023 roku zmarł Lance Reddick, który grał tę postać w pierwszym sezonie.

Premiera 2. sezonu serialu na Disney+ odbędzie się 10 grudnia 2025 roku. Serial został już odnowiony na trzeci sezon, który będzie adaptacją "Klątwy tytana".

Wcześniej powstały już dwa pełnometrażowe filmy, które adaptowały dwie pierwsze książki z serii. Klątwa tytana trafi jednak na szklany ekran po raz pierwszy. Na całość tej książkowej serii składa się siedem pozycji.

Źrodło: Dark Horizons