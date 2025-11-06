"Michael" - pierwszy zwiastun biografii króla popu 0

Lionsgate prezentuje zwiastun filmu Michael, nadchodzącego filmu biograficznego o Michaelu Jacksonie, niekwestionowanym królu muzyki pop. Projekt reżyserowany jest przez Antoine'a Fuqua i produkowany przez producenta Bohemian Rhapsody Grahama Kinga.

Wczytywanie... kadr z filmu "Michael"

Michael opisywany jest jako filmowy portret życia i spuścizny jednego z najbardziej wpływowych artystów, jakich kiedykolwiek znał świat. Fabuła śledzi życie Michaela Jacksona poza muzyką, ukazujac jego podróż od odkrycia jego niezwykłego talentu jako lidera Jackson Five, do wizjonerskiego artysty, którego twórcze ambicje napędzały nieustanne dążenie do zostania największym artystą estradowym na świecie.

Film podkreśla zarówno jego życie poza sceną, jak i niektóre z najbardziej kultowych występów z jego wczesnej kariery solowej dodając, że "tu zaczyna się jego historia".

Poniżej wspomniany zwiastun:

Prawdziwy siostrzeniec Michaela Jacksona, Jafaar Jackson, gra Michaela w filmie, w którym występują również Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller, Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate i Derek Luke. John Logan napisał scenariusz do filmu, który wejdzie do kin 24 kwietnia 2026 roku.

Projekt tego lata przeszedł przez etap ponownych zdjęć. Przerobiony musiał zostać trzeci akt. Pierwotnie podobno dotykał on oskarżeń Jacksona o molestowanie seksualne na początku lat 90. Jednak spadkobiercy Jacksona i oskarżyciel gwiazdy pop zażądali usunięcia tego elementu z filmu.

Źrodło: Lionsgate