Amanda Seyfried założycielką Ruchu Shakerów w zwiastunie epickiej baśni "The Testament of Ann Lee" 0

Searchlight opublikował zwiastun historycznego dramatu muzycznego The Testament of Ann Lee, który zostanie zaprezentowany na taśmie 70 mm i wejdzie do wybranych kin w Boże Narodzenie.

Norweska reżyserka i aktorka Mona Fastvold wyreżyserowała film i napisała do niego scenariusz wraz ze swoim partnerem i kolegą po fachu, Bradym Corbetem. Fastvold i Corbet już wcześniej niejednokrotnie współpracowali ze sobą, m.in. przy The Brutalist czy Dzieciństwo wodza.

Fabuła filmu opiera jest na niezwykłej, prawdziwej legendzie o Ann Lee, założycielce sekty religijnej znanej jako Szejkersi.

Poniżej wspomniany zwiastun:

The Testament of Ann Lee to epicka baśń o przywódczyni religijnej Ann Lee, założycielce Ruchu Shakerów, którą jej wyznawcy okrzyknęli Chrystusem w postaci kobiety i która zbudowała jedno z największych utopijnych społeczeństw w historii Ameryki. Lee i jej wyznawcy oddawali cześć Bogu poprzez żywiołowe pieśni i tańce. Kobieta która głosiła równość płci i równość społeczną i była szanowana przez swoich zwolenników.

W tytułowej roli Amanda Seyfried, aktorka znana m.in. z musicalu Mamma Mia! Partnerują jej Thomasin Mckenzie, Lewis Pullman, Tim Blake Nelson, Christopher Abbott, Stacy Martin, Matthew Beard, Scott Handy, Viola Prettejohn, Jamie Bogyo i David Cale.

Polska data premiery The Testament of Ann Lee nie jest na razie znana. Dotychczas film pokazywany był na licznych festiwalach.

Źrodło: Searchlight Pictures, Dark Horizons