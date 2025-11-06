Animacja ze świata "Stranger Things" nadchodzi! Oto pierwsza zapowiedź "Stranger Things: Opowieści z '85" 0

W 1985 roku coś przetrwało… Co? Tego być może dowiecie się oglądając nową produkcję ze świata Stranger Things, niezwykle hitowego serialu braci Duffer. Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun animowanego spin-offa "Stranger Things: Opowieści z ’85."

Witamy z powrotem w Hawkins w surową zimę 1985 roku. Znani Nam bohaterowie zawalczą z nowymi potworami i postarają się rozwikłać paranormalną tajemnicę terroryzującą ich małe miasteczko – czytamy w oficjalnym opisie serialu.

Producentami animacji są Shawn Levy, Eric Robles, bracia Duffer – Matt i Ross oraz Dan Cohen. W oryginalnej obsadzie głosowej znajdują się Brooklyn Davey Norstedt jako Jedenastka, Jolie Hoang-Rappaport jako Max, Luca Diaz jako Mike, Elisha Williams jako Lucas, Braxton Quinney jako Dustin, Ben Plessala jako Will i Brett Gipson jako Hopper, Odessa A'zion, Janeane Garofalo i Lou Diamond Phillips.

Nasz pomysł polegał na tym, aby przywołać wrażenie kreskówki z lat 80. powiedział Matt Duffer.

To, co udało nam się uchwycić, to magia Hawkins w zupełnie nowym wydaniu dodał Robles.

Robles zdradził także, że historia ukazana w animacji rozgrywa się między sezonami 2 i 3 produkcji aktorskiej.

Zapowiedź serialu pojawiła się w dniu znanym przez fanów jako dzień, w którym Will Byers zaginął w Hawkins w stanie Indiana (6 listopada 1983 roku).

Na Netflix zmierza ostatni sezon oryginalnego serialu. Zadebiutuje on w trzech turach: 26 listopada (4 odcinki), 26 grudnia (3 odcinki) i finałowy epizod w Sylwestra – 31 grudnia.

