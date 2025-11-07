"Jurassic World: Odrodzenie" doczeka się sequela! Powrócą gwiazdy oraz reżyser filmu 0

Universal Pictures nie traci czasu i po sukcesie blockbustera Jurassic World: Odrodzenie, który zgarnął imponujące 900 milionów dolarów na świecie, oficjalnie zamawia kolejną część. Jak donosi "The InSneider", do projektu powróci nie tylko Gareth Edwards, czyli reżyser ostatniego filmu, ale także jego gwiazdy.

Scarlett Johansson, Jonathan Bailey i Mahershala Ali ponownie staną oko w oko z dinozaurami. Choć nie ujawniono jeszcze scenarzysty, wiadomo, że tym razem Gareth Edwards ma stworzyć sequel od zera, zamiast przejmować gotowy projekt, jak poprzednio. To może oznaczać świeższe podejście do historii, tym bardziej że poprzedni film, autorstwa Davida Koeppa, przenosił akcję do świata, w którym dinozaury zaczynają wymierać, a bohaterowie wyruszają po ich DNA.

Ciekawostką jest też, że postać grana przez Aliego miała pierwotnie zginąć w finale, lecz decyzja o jego ocaleniu okazała się strzałem w dziesiątkę. Właśnie dzięki temu może wrócić w sequelu. Nie wiadomo jeszcze, czy powróci wątek poboczny z Manuelem Garcią-Rulfo i jego ekranową rodziną, który budził mieszane reakcje widzów.

Co prawda Jurassic World: Odrodzenie nie przebił wyników Jurassic World Dominion, ale był tańszy w produkcji i zebrał lepsze recenzje. Jak widać to wystarczyło, aby Universal postawił na kontynuację. Nad całością ponownie czuwać będzie Steven Spielberg jako producent wykonawczy.

Źrodło: darkhorizons.com