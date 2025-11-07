Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nicolas Cage jako Józef w zwiastunie bluźnierczo-mistycznego horroru "Syn przeznaczenia" 0

Na tydzień przed premierą Magnolia Pictures wypuściła zwiastun mrocznego thrillera Syn przeznaczenia, określanego już jako "horror o młodym Jezusie". Nową zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

Film inspirowany jest apokryficzną "Ewangelią Dzieciństwa Tomasza", czyli tekstem z II wieku opisującym dzieciństwo Jezusa, które zdecydowanie nie przypominało szkolnych jasełek.

W obsadzie znaleźli się Nicolas Cage jako Józef, FKA twigs jako Maryja oraz Noah Jupe w roli młodego Jezusa.

Akcja przenosi nas do egipskiej wioski z czasów rzymskich, gdzie rodzina cieśli staje się celem nadprzyrodzonych sił. Spokój kończy się, gdy tajemnicza dziewczyna (Isla Johnston) zaczyna kusić chłopca do złamania ojcowskich zasad. To, co zaczyna się jak mistyczna przypowieść o wierze, szybko przeradza się w przerażający spektakl duchowego chaosu, w którym Jezus doświadcza wizji przyszłości i poznaje tożsamość swej mrocznej towarzyszki – samego Szatana.

Reżyserem i scenarzystą jest Lotfy Nathan (Harka), a producentami m.in. Cage i Julie Viez. Syn przeznaczenia trafi do kin 14 listopada.

Oto zwiastun:

Źrodło: Magnolia Pictures