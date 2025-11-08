Cartoon Network przedstawia nowy serial "Lana Długobroda" - nadchodzi wielka morska przygoda 0

Wypłyń w rejs z Laną Długobrodą, która przemierza Dziesięć Krain wraz ze swoją barwną załogą na pokładzie statku Wielki Wiatrołap. Cel? Chwalebne misje, bajeczne skarby i… przepyszne naleśniki! Nowy serial animowany "Lana Długobroda" już dziś debiutuje na antenie Cartoon Network, aby za moment trafić na HBO Max.

Wczytywanie... kadr z animacji "Lana Długobroda"

Dwunastoletnia Lana Długobroda marzy o tym, by wesprzeć swojego tatę, Kapitana Andara, w jego bohaterskich morskich wyprawach i na dobre opuścić rodzinną wyspę. Gdy Andar uznaje, że czas przejść na emeryturę, Lana bierze sprawy w swoje ręce i… porywa jego statek! Kapitanowi udaje się dogonić córkę, a wtedy odzyskuje on dawny zapał do przygód. Postanawia nie rezygnować z wypraw i tym razem odbywać je u boku Lany. Tak zaczyna się ich niezwykła podróż – pełen przygód rejs ojca i córki!

U boku swojego taty-wikinga i jego barwnej załogi łotrzyków (w skład której wchodzą krasnolud, ork, barbarzyńca i cyklop), Lana pożegluje przez Dziesięć Krain, marząc o zdobyciu sławy największej poszukiwaczki przygód wszech czasów. Zanim to jednak nastąpi, musi pokonać kilka poważnych przeszkód: własną impulsywność, upór, bezgraniczną ciekawość, niechęć do przestrzegania zasad oraz… miłość do naleśników.

Za produkcję serialu odpowiadają studia Zephyr Animation (APC Kids) oraz Copernicus Studios. Twórcami są Tony Mitchell i Andrew Power. Reżyserią serii zajął się Franz Kirchner, wspierany przez zespół scenarzystów: Baljeeta Rai i Alice Prodanou.

Pierwszy sezon serialu to 52 jedenastominutowe odcinki, w których Lana odkryje świat znacznie większy, niż wydaje się na pierwszy rzut oka.

Lana Długobroda od dziś w Cartonn Network, a od 10 listopada także w HBO Max.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl