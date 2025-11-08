Zwiastun brytyjskiej komedii "Wujowy dwór" - tu klasa wyższa nie ma żadnej klasy 0

Kino Świat prezentuje zwiastun komedii wprost z Wielkiej Brytanii. "Wujowy dwór" błyskotliwie łączy absurd i parodię z kostiumowym dramatem. Do tego w rolach głównych same filmowe osobistości.

W pełnym zepsutej arystokracji i nadgorliwej służby angielskim dworku rozegrają się dwie intrygi – jedna miłosna, a druga kryminalna – które uruchomią lawinę komicznych nieporozumień i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Humor wymieszany z absurdem i szczyptą parodii w stylu kinowych mistrzów komedii od Mela Brooksa, przez Lesliego Nielsena aż po Monty Pythona.

Sympatyczny i budzący złudne zaufanie kieszonkowiec, kanciarz i naciągacz Eric Noone nieoczekiwanie dostaje pracę w angielskiej rezydencji. Mieszkająca w nim arystokratyczna rodzina Davenportów, na czele z lady i lordem Davenport, zmaga się z nadciągającą katastrofą jaką ma być ślub ich najstarszej córki z chciwym kuzynem Archibaldem pragnącym wżenić się w bogatą część rodziny. Na miejscu Eric poznaje Rose – młodszą siostrę przyszłej panny młodej, w której zakochuje się od pierwszego wejrzenia, chociaż na drodze do ich uczucia stają wszelkie możliwe konwenanse. Zakazany romans to jednak nic, bowiem wkrótce na terenie rezydencji dojdzie do tajemniczego morderstwa, które rzuci światło podejrzeń na wszystkich ślubnych gości – głosi oficjalny opis filmu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolach głównych występują Damian Lewis, Katherine Waterston, Tom Felton, Thomasin McKenzie i Ben Radcliffe. Wujowy dwór wyreżyserował Jim O'Hanlon mający na swoim koncie Dom Saddama czy Boże Narodzenie u ciebie czy u mnie?.

Film w polskich kinach oglądać będziemy mogli już od 5 grudnia.

Źrodło: Kino Świat