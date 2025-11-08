Rodzina Gugulaków powraca! Oto pierwszy teaser komedii "Dalej jazda 2" 0

Zaledwie rok po premierze pierwszej części Dalej jazda, twórcy zapraszają do kin na kontynuację komedii obyczajowej o rodzinie, która podbiła serca milionów widzów. Sequel ma dać Nam jeszcze więcej humoru, wzruszeń i rodzinnego ciepła. Dalej jazda 2 to film, który udowadnia, że na miłość, życie i spełnianie marzeń nigdy nie jest za późno!

Wczytywanie... kadr z filmu "Dalej jazda 2"

Ela i Józiek, którzy na dobre i na złe przeżyli ze sobą już kilkadziesiąt lat, biorą… ślub! Wesele marzeń? Nie do końca. Przygotowania szybko zmieniają się w serię rodzinnych nieporozumień i komediowych fajerwerków: zagubiona panna młoda, niespodziewana podróż, próba przywrócenia pikanterii w związku, a w tle szalone rodzicielstwo Justynki i Sebusia, którzy walczą nie tylko z pieluchami, ale także z pierścionkiem zaręczynowym oraz Andrzej, który próbuje ratować swoje małżeństwo z Basią.

To jednak jeszcze nie koniec! Ulubieniec widzów Antoni Kryska, wciąż zgryźliwy i nieco zagubiony, niespodziewanie przeżyje romantyczne uniesienia. Jego serce skradnie Danusia, w którą wciela się Maria Winiarska, prywatnie żona Wiktora Zborowskiego. Wspólna ekranowa chemia jest więc gwarantowana.

Poniżej pierwszy teaserowy materiał promujący sequel:

W kontynuacji powraca uwielbiana obsada z pierwszej części: Bartłomiej Firlet, Wiktor Zborowski, Marian Opania, Małgorzata Rożniatowska, Mariusz Drężek, Anita Sokołowska oraz Julia Wieniawa-Narkiewicz. Do ekipy dołączają m.in. Anna Szymańczyk i Cezary Pazura, a w wyjątkowych epizodach zobaczymy Bohdana Łazukę, Sebastiana Stankiewicza i Grzegorza Heromińskiego. Za kamerą ponownie stanął Mariusz Kuczewski.

Dalej jazda 2 wejdzie do kin już 6 lutego 2026 roku.

Źrodło: Monolith Films