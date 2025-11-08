Zawodowa kariera czy rodzinne zobowiązania? Zobacz zwiastun francuskiego dramatu "Przepis na szczęście" 0

Aurora Films, studio specjalizujące się w kinie artystycznym, przedstawia zwiastun francuskiego komediodramatu Przepis na szczęście. Premiera w 2026 roku.

kadr z filmu "Przepis na szczęście"

Przepis na szczęście to oryginalne połączenie musicalu, kina kulinarnego z ciepłym, rodzinnym komediodramatem. W roli głównej wystąpiła znana francuska piosenkarka Juliette Armanet.

Trzydziestoletnia Cécile (Armanet) to ceniona szefowa kuchni, która stoi u progu spełnienia marzenia, jakim jest otwarcie własnej restauracji. Problemy zdrowotne ojca, Gérarda (François Rollin), zmuszają ją jednak do odłożenia planów i powrotu do rodzinnego miasteczka. W tym miejscu czas płynie zupełnie inaczej niż w paryskiej metropolii, pozwalając jej przemyśleć życiowe wybory i zastanowić się nad tym, jak chciałaby, żeby wyglądała jej najbliższa przyszłość. Do Cécile wracają młodzieńcze wspomnienia, zwłaszcza gdy odnawia znajomość ze swoją dawną miłością Raphaëlem (Bastien Bouillon).

Film wyreżyserowała Amélie Bonnin pracując na podstawie scenariusza własnego i Dimitri Lucasa.

Przepis na szczęście wejdzie na ekrany polskich kin 6 lutego 2026 roku.

Źrodło: Aurora Films