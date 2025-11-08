Zwiastun "Wysokie i niskie tony" - dramatyczna i wzruszająca historia w nowym filmie Emmanuela Courcola 0

Najnowszy film Emmanuela Courcola, twórcy kultowych Komediantów debiutantów to wywołująca zarówno śmiech, jak i łzy opowieść o rodzinie, muzyce i wielkiej pasji. Nominowane do Cezarów w siedmiu kategoriach Wysokie i niskie tony, obejrzało we Francji prawie 3 miliony widzów! Aurora Films prezentuje polski zwiastun i podaje datę premiery filmu.

Thibaut jest cenionym w świecie dyrygentem orkiestry symfonicznej. Po wizycie w gabinecie lekarskim mężczyzna dowiaduje się, że jest chory na białaczkę i pilnie potrzebuje dawcy szpiku. Jego dotychczasowe życie staje na głowie, zwłaszcza że pojawia się jeszcze jedna ważna okoliczność. W trakcie testu DNA okazuje się, że bohater został adoptowany i ma biologicznego brata. Jest nim Jimmy, pracownik stołówki w Lille, robotniczym mieście w północnej Francji. Bohaterów dzieli niemal wszystko – poza więzami krwi i miłością do muzyki. Okazuje się bowiem, że nowo poznany brat gra na puzonie w lokalnej orkiestrze marszowej. Ich spotkanie, początkowo pełne napięć, przeradza się w głęboką braterską więź, zwłaszcza gdy Thibaut przejmie rolę dyrygenta orkiestry Jimmy’ego, chcąc pomóc jej wygrać regionalny konkurs.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Wysokie i niskie tony to trzeci film w reżyserskim dorobku Emmanuela Courcola. Wysoki ton nadają filmowi wyraziste charaktery dwóch głównych bohaterów, w których role znakomicie wcielili się Benjamin Lavernhe i Pierre Lottin. Obsadę uzupełniają Sarah Suco, Jacques Bonnaffé, Anne Loiret i Yvon Martin.

Film wejdzie do polskich kin 9 stycznia 2026 roku.

Źrodło: Aurora Films