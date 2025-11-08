David Harbour był sprawdzany przez Netflixa po incydencie z Millie Bobby Brown 0

Po medialnej burzy wywołanej nowym, wyjątkowo jadowitym albumem Lily Allen, czyli byłej żony Davida Harboura, aktor znów trafił na nagłówki. Tym razem za sprawą rzekomego konfliktu z Millie Bobby Brown na planie Stranger Things.

Według ustaleń serwisów branżowych, Netflix rzeczywiście wszczął wewnętrzne dochodzenie po incydencie z udziałem Davida Harboura i Millie Bobby Brown. Cała sprawa została już jednak zamknięta, a streamingowy gigant zrobił wszystko, aby nie przyćmiła ona nadchodzącego finału jednego z największych hitów w historii platformy. Na premierze piątego sezonu oboje aktorzy pojawili się razem i można dojść do wniosku, że zaprezentowali wszystkim raczej przyjacielskie relacje. Ich wspólne żarty i czułe gesty na czerwonym dywanie nie były przypadkiem, bowiem miały pokazać jedność obsady i odwrócić uwagę od medialnych doniesień. Sam Harbour ograniczył się do jednego wywiadu, spędzając większość czasu w towarzystwie Brown.

Oczywiście wielu fanów uznało plotki o "znęcaniu się" za wyssane z palca, inni zauważyli, że wspomniane publiczne wystąpienie wyglądało raczej na wyreżyserowane. Sprawa wydaje się mieć jednak szerszy kontekst. "The Daily Mail" jako pierwsze doniosło o incydencie, powołując się na znajomego byłej żony Harboura. Nietrudno więc podejrzewać, że ktoś chciał dolać oliwy do ognia.

Reżyser i producent wykonawczy Shawn Levy odniósł się do całego zamieszania:

Czytałem mnóstwo historii, od kompletnie nieprawdziwych po te przesadzone. Ale prawda jest taka, że traktujemy się na planie jak rodzina. Zawsze z szacunkiem. To fundament tej produkcji.

Z kolei współtwórca serialu Ross Duffer dodał:

Po dekadzie pracy z tą obsadą naprawdę jesteśmy jak rodzina. Najważniejsze, by każdy czuł się bezpiecznie i dobrze na planie.

Tymczasem fabuła finałowego sezonu zapowiada się równie mrocznie, co emocjonująco. Hawkins, rok 1987. Miasto wciąż nie otrząsnęło się po otwarciu Szczelin, a bohaterowie jednoczą siły, aby odnaleźć i pokonać Vecnę. Ten jednak zniknął bez śladu. W międzyczasie rząd wprowadza wojskową kwarantannę i rozpoczyna polowanie na Jedenastkę, zmuszając ją do ponownego ukrycia się. Gdy zbliża się rocznica zniknięcia Willa, nad Hawkinsem gromadzą się znów ciemne chmury. Bohaterów czeka ostatnia bitwa – potężniejsza i bardziej przerażająca niż wszystko, z czym mierzyli się do tej pory.

Stranger Things sezon 5. będzie liczył osiem odcinków i zadebiutuje w trzech częściach:

Vol. 1 – 26 listopada 2025

Vol. 2 – 25 grudnia 2025

Finał – 31 grudnia 2025

Źrodło: comicbookmovie.com