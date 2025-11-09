Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Warner Bros. skasowało animowany film o Catwoman. Twórcy "Dynamic Duo" ujawniają kulisy decyzji 0

Studio Swaybox, odpowiedzialne za nadchodzący animowany film Dynamic Duo od DC Studios, ujawniło, że pierwotnie pracowało nad zupełnie innym projektem – pełnometrażową animacją o młodej Catwoman przygotowywaną dla platformy HBO Max. Produkcja została jednak wstrzymana na wczesnym etapie rozwoju, gdy kierownictwo Warner Bros. Discovery zmieniło strategię wobec treści streamingowych.

Wczytywanie...

Jak wynika z ujawnionych informacji, Swaybox Studios znane ze swojego charakterystycznego stylu łączącego animację CGI, kukiełki i elementy live-action, miało opracowaną koncepcję filmu skupionego na dzieciństwie Seliny Kyle, zanim stała się słynną złodziejką z Gotham.

Otrzymaliśmy zielone światło na projekt dla HBO Max, film pełnometrażowy o młodej Catwoman.

mówił w rozmowie z Biz New Orleans współzałożyciel studia Arthur Mintz

Zaledwie po trzech miesiącach prac projekt trafił jednak na listę produkcji wstrzymanych przez nowego szefa Warner Bros. Discovery, Davida Zaslava, który po przejęciu władzy w 2022 roku rozpoczął szeroką restrukturyzację koncernu. Jak się okazuje Zaslav anulował 42 projekty. Na szczęście historia nie zakończyła się całkowitą porażką. Materiały przygotowane przez Swaybox trafiły do Matta Reevesa, reżysera Batmana. Reeves, zachwycony tym, co zobaczył, pokazał fragmenty animacji Zaslavowi i według relacji producentów, prezes WB miał nazwać projekt niesamowitym i zachęcić studio do rozwinięcia pomysłu w coś większego.

W ten sposób narodził się Dynamic Duo, czyli animowany film skupiony na młodych wersjach Dicka Graysona (pierwszego Robina) i Jasona Todda (drugiego Robina). Jak ujawniło "Variety", produkcja ma opowiadać o przyjaźni chłopców i o tym, jak różne wizje przyszłości wystawiają ich relację na próbę.

Źrodło: comicbookmovie.com