Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Ralph Ineson ponownie u Eggersa. Aktor zagra w filmie "Werwulf"

Po gigantycznym sukcesie Nosferatu, Robert Eggers wraca do mrocznych zakamarków europejskiego folkloru. Tym razem z filmem Werwulf, którego akcja rozgrywa się w XIII-wiecznej Anglii.

Do obsady dołączył właśnie Ralph Ineson, czyli aktor mający już wcześniej styczność z Robertem Eggersem na planie. Ten niezwykle charakterystyczny aktor, występował w filmach Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii i Wiking.

Projekt jest obecnie kręcony w Wielkiej Brytanii, a w głównych rolach zobaczymy gwiazdy poprzedniego filmu Eggersa – Aarona Taylora-Johnsona, Lily-Rose Depp oraz Willema Dafoe. Cała trójka pojawiła się w Nosferatu.

Werwulf ma być, jak zapowiada sam reżyser, najmroczniejszą historią jaką kiedykolwiek opowiedział. Niestety na razie szczegóły fabuły pozostają tajemnicą. Początkowo film miał być realizowany w czerni i bieli, jednak Eggers zrezygnował z tego pomysłu na etapie preprodukcji. Scenariusz współtworzył Sjón, islandzki poeta i współautor scenariusza do filmu Wiking.

Premiera filmu Werwulf planowana jest na Boże Narodzenie 2026 roku.

Źrodło: World of Reel