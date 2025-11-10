Dlaczego Doktor Doom poluje na Steve'a Rogersa w "Avengers: Doomsday"? Możliwy powód ujawniony! 0

Nowe szczegóły na temat motywacji Doktora Dooma w filmie Avengers: Doomsday trafiły do sieci i mogą tłumaczyć, dlaczego Victor Von Doom zamierza wziąć na cel jednego z oryginalnych Avengersów.

Wczytywanie...

Pierwszy zwiastun widowiska ma zadebiutować dopiero w przyszłym miesiącu, jednak informacje o postaci Roberta Downeya Jr. pojawiają się coraz częściej. Wczoraj wieczorem świat obiegła wieść, że w filmie zobaczymy nie jednego, a kilka wersji Dooma, choć jak donoszą kolejne źródła, mogą to być po prostu Doomboty, a nie warianty z multiwersum.

Według insidera znanego jako @MyTimeToShineH, Doom miał żonę i syna, którzy zginęli. Użytkownik @variablelace, znany z przecieków dotyczących kostiumów, dodał, że właśnie ta tragedia ma być powodem, dla którego Victor planuje zemstę na Stevie Rogersie. Jeśli jego rodzina zginęła wskutek katastroficznego zderzenia rzeczywistości spowodowanej przez byłego Kapitana Amerykę, wówczas motywacja Dooma nabiera dramatycznego sensu. Po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry, Steve Rogers zwrócił Kamienie Nieskończoności i Mjolnira na ich miejsca w czasie, po czym wykorzystał technologię podróży w czasie, aby wrócić do ery po II wojnie światowej i odnaleźć Peggy Carter. Tam spędził resztę życia, a w teraźniejszości pojawił się już jako starzec, przekazując swoją tarczę Samowi Wilsonowi. Od tamtej pory nie widzieliśmy go w MCU, a kolejne produkcje jedynie sugerowały jego śmierć.

Jeśli więc w Doomsday studio planuje dopisać brakujący rozdział w historii Steve’a, może nas czekać poważne retconowanie zakończenia Endgame. I jak zauważa wielu fanów, Marvel będzie musiał się nieźle nagimnastykować, żeby to miało sens.

Reżyserią zajmują się bracia Russo. Avengers: Doomsday trafi do kin 18 grudnia 2026 roku, a Avengers: Secret Wars 17 grudnia 2027.

Źrodło: comicbookmovie.com